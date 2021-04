Bulgaaria kahtlustab kuut Venemaa kodanikku seoses plahvatustega oma relvaladudes

Ekspertiisi andmetel on nelja juhtumi juures sarnasusi, mis eristavad neid teistest plahvatustest ladudes samal perioodil. Uurijad ei toonud välja konkreetseid põhjuseid, mis need ohvriteta plahvatused tekitasid.

Iga juhtumi puhul on eelnenud tulekahju ja tööversioon on selline, et selle eesmärk on olnud, et lähedal asunud inimesed lahkuksid. Tulekahju kustutamise perioodi on ilmselt kasutatud lähedal asunud lõhkelaengu õhkimiseks.