Ökoloogiline Velvet Paw kassiliiv – kas sina teadsid, millist kahju tekitab tavaline kassiliiv keskkonnale?

Oma kassi liivakasti puhastades kasutavad omanikud tavaliselt plastikkotte, et sõeluda sinna silikoonist või puidust kasutatud kassiliiv. See tähendab, et keskmiselt viskab kassiomanik ära 30 plastikkotti iga kuu, 365 plastikkotti aastas – lihtsalt selleks, et puhastada liivakasti. Velvet Paw TOFU kassiliivaga pole plastikkotte tarviski, sest oma täielikult naturaalse koostise tõttu on see vees lahustuv. Seega oma kassi liivakasti puhastades saad kasutatud kassiliiva puistata otse tualetipotti, oodata pisut kuni see läbi imbub ning siis lihtsalt vesi peale tõmmata. Kuna hernekiust tehtud kassiliiv on biolagunev, siis saab seda kasutada ka loodusliku väetisena. Seega kasutatud kassiliiva komposteerides ei piira sa ainult jäätmete tekitamist, vaid viid selle tagasi looduslikku eluringlusesse.

Kuigi silikoon on mõnevõrra keskkonnasõbralikum materjal kui plastik, laguneb see ikkagi kuni paarsada aastat. Arvestades, et keskmiselt kulub kassiomanikul kastitäis kassiliiva kuus, on sellest tekkiv iga-aastane silikoonjäätmete hulk arvestatav.

Loodussõbralik valik Kõik enamlevinud kassiliivad on silikooni- või puidupõhised. Velvet Paw TOFU sarja eristabki see, et nendes kassiliivades pole selliseid aineid kasutatud.

Värskelt müügile tulnud Velvet Paw TOFU kassiliivad on unikaalsed oma 100% loodusliku koostise poolest. Kassiliiva peamiseks komponendiks on hernekiud, mistõttu on see täiesti ohutu, mürgivaba ning täielikult komposteeruv.

„Keskkonnateadlikkuse kasv on märgatav ka loomaomanike seas ning üha enam inimesi eelistab loodussõbralikumaid tooteid. Seepärast täieneb ka meie kaubavalik pidevalt uute loodussõbralike toodetega, et loomaomanikud saaks oma lemmikule keskkonnasäästlikumaid tooteid pakkudes piirata oma ökoloogilist jalajälge,“ ütles Ksenia German.

Imepeenikesed graanulid

Velvet Paw TOFU toodesarjas on valida kahte tüüpi biolaguneva kassiliiva vahel – 2 millimeetrise ja 1,5 millimeetrise läbimõõduga graanulitest kassiliiv. Velvet Paw kolm esimest kassiliivasorti (originaal, rohelise tee ning aktiveeritud söega kassiliivad) on kõik 2mm läbimõõduga graanulitest. Need sobivad paremini suurt kasvu kassidele. 1,5 millimeetriste graanulitega kassiliiv sobib samas pigem keskmist ja väikest tõugu kassidele, sest see on nende käppadele sõbralikum.

1,5 millimeetriste graanulitega kassiliivad on ka eri funktsionaalsusega – sarjast leiad eraldi tooted näiteks kassipoegadele, kastreeritud, tundlikele, allergilistele ning ka pikakarvalistele kassidele.

Viis eri funktsionaalsusega kassiliiva

Velvet Paw TOFU tootesari pakub kokku viit eri funktsionaalsusega kassiliiva, millest iga kassiomanik peaks leidma enda ja oma lemmiku vajadustele kõige sobivama variandi.

Kui Sinu kass on näiteks allergiline, tasub valida Velvet Paw TOFU Hypoallergenic kassiliiv – oma naturaalse koostise tõttu see ei tolma ega ärrita seeläbi kassi hingamisteid. Nagu teisedki sama tootesarja kassiliivad, imab see hästi niiskust ja neutraliseerib kõik lõhnad. Kassiliiv on pehme lavendliaroomiga.

Kassipojale on soovitatav valida spetsiaalne Velvet Paw TOFU Kitten kassiliiv, mis aitab noorel kassil harjuda oma häda tegema õiges kohas. Maheda kummeliaroomi tõttu ei ole see tundlikule kassipojale vastumeelne, aga samas võib kindel olla, et see neutraliseerib kõik ebameeldivad lõhnad ja hoiab koduse õhu värske ja meeldiva.

Uhkema kasukaga kassidele on parim valik Velvet Paw TOFU Long Hair Litter pikakarvalistele mõeldud kassiliiv, mille graanulid on valmistaud selliselt, et need ei kleepuks karvade külge. Niisiis aitab see kassiliiv hoida puhtamana nii sinu kassi kauni kasuka, kui ka su kodu. Sellel kassiliival on meeldiv virsikune aroom.

Kui sinu neljajalgne sõber on tundlikumat sorti, siis soovitame Velvet Paw TOFU Sensitive kassiliiva, mis oma koostiselt ülejäänud sama sarja toodetest ei erine, kuid mille graanulid on äärmiselt peened – kõigest 1,5 millimeetrise läbimõõduga. Peenikesed graanulid ei mõju kassi käppadele ärritavalt, mistõttu sobib see toode ka kõige tundlikumale kassile - lisaks on kassiliival kerge ja rahustav aaloe lõhn.

Velvet Paw TOFU tootesari pakub eraldi kassiliiva ka steriliseeritud kassidele – Velvet Paw TOFU Sterilized. See kassiliiv sisaldab aktiveeritud süsi, mille antibakteriaalse ning aroome neutraliseeriva toime tõttu võid olla kindel, et kassi liivakast ei hakka ebameeldivalt lõhnama.

Uus Velvet Paw tootesari on kassiomanikele saadaval KIKA lemmikloomapoodides üle Eesti!