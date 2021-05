Aasias, Ameerikas ja Austraalias kogetu inspireerib Pärnu naist siinset elu paremaks tegema: linnaaed looks kogukonda väärtust ja toetaks inimeste vaimset tervist

Nähes ameeriklaste toidulauda ja inimeste tarbimisharjumusi, mõistis Laura, et kuskil on suur probleem. “Pisut enam kui kuu ajaga olime seal kõik kõvasti juurde võtnud. Samas ei olnud meie toidulaud seal kardinaalselt muutunud. Minus tekkis küsimus, et miks me kõik siis paisume? Samuti jäime kergemini nohusse ja mingil kummalisel kombel saime kõik põiepõletiku," hakkas häirekell peas tööle.

Erinevatel mandritel elamise kogemus tõstatas Laura jaoks mitmeid küsimusi, millele ta on nii toitumisteaduse kui keskkonnakaitse õpingute kaudu vastuseid otsinud. Nüüd pakub ta globaalsetele probleemidele erinevaid võimalikke lahendusi kohalikul tasandil. Ikka selleks, et meil kõigil siin koos parem elada oleks.

Esmapilgul võib tunduda, et võrreldes ühendriikidega on meil siin üsna hästi, ent statistika kõneleb midagi muud. Erinevate uuringute andmetel on juba üks kolmandik Eesti lastest ülekaalulised või rasvunud. Kurb tõsiasi on ka see, et enamik haigekassa rahast kulub nö elustiilihaiguste ravimiseks, mida inimesed teadliku tervisekäitumisega saaksid ise ära hoida.

Mitmed traktaadid kuulutavad: me pole mitte kunagi elanud nii hästi kui täna. Paraku pole paljud taime- ja loomaliigid elanud mitte kunagi nii halvasti kui praegu. Rääkimata kiirusest, millega me teisi liike sootuks maamunalt pühime. Kui hakata inimeste (vaimse) tervise probleemide jälgi ajama, siis tundub, et inimene siiski on looduse osa, me oleme, mida sööme, ja meie kollektiivne looming jõuab ringiga meie endini tagasi.

Paradoksaalsel kombel toitutakse Austraalia ja Ameerika metropolides tervislikumalt kui maal, kus toidulaud koosnebki peamiselt lihast ja kartulist. “Suurlinnadessse on kogunenud teadlikumad inimesed,” põhjendab Laura, kuid tunnistab, et teisalt elavad maal inimesed rohkem keskkonnaga kooskõlas ja on teadlikumad igasugustest loodusjõududest, näiteks kuidas metsatulekahju puhul käituda.

Erinevates geograafilistes piirkondades on igal pool isemoodi võimalused ja väljakutsed. "Need teemad on mind kaasa haaranud ja mõtlema pannud. Dubais nägin, kui raske on neil endal värsket toitu kasvatada. Austraalias sain teadmisi permakultuurist, mis õpetab piiratud ressursside abil endale toitu kasvatama."

Tema suhtumist toitu on mõjutanud ka Austraalias populaarne prügisukeldumine. “Prügikastid on seal toidust lookas,” pani seegi mõtisklema. Aasias nägi ta omakorda prügisaari ja plastiku põletamist. "Balil oli mul isegi oma kodus mask ees, sest see ving oli igal pool. Mäletan elavalt ka Tokyo sudu. Sa võid neid asju teada, aga selle sees elades saad sa teema tõsidusest päriselt aru. Osaliselt on seal Aasias nii, sest meie siin Euroopas tarbime ja tahame igasuguseid asju saada," selgitab ta.

Mõnda aega rändas Laura mööda Aasiat ringi ja korraldas slackline’i (nöör, millel kõnnitakse ja trikke tehakse -G.T) töötube. Sealkandis on tegemist populaarse alaga, mis eriti just noori füüsilisele aktiivsusele meelitab. Inspireerituna kohalikust tänavatoidu kultuurist on Laura erinevatel Eestimaa suveüritustel smuutikausse pakkunud. Nii on ta ka grillvorstisõbrad tervislike ja põnevate maitsetega ära tinistanud.

Toitumisnõustajana soovib Laura oma teadmiste abil inimeste elukvaliteeti tõsta ja aidata neil paremaid valikuid teha. Samas möönab ta, et paraku on kliendid tihti enam huvitatud kiirest kaalulangetusest kui tervislikkusest pikemas perspektiivis. “Minu huvi on aga jagada teadmisi just toitainetest ja tervislikust eluviisist, mitte sellest, kuidas hästi ruttu “kampaania" raames peale jõule kilodest vabaks või suveks saledaks saada.”

Maailma kuklapoolel on palju farme, kus kasvatakse enamasti üht sorti toitu, milles nähakse eelkõige rahanumbreid. Näiteks Eestis on paljudel inimestel oma peenar, kus maitsetaimi kasvatada, kuid Austraalia maakohtades mitte. "Neil on soodne kliima, kuid iga veetilk on arvel. Jooksva veega ei tohiks nõusidki pesta. Tänapäeval on selle lahenduseks erinevad süsteemid välja mõeldud, aga selleks peab endal huvi olema. Enamik inimesi valib pigem selle tee, et sõidab maasturiga supermarketisse ja laob pagasniku toidukraami täis."

Toidukasvatamise rõõm

Laura koduaias kasvab rabarber, spargel, maasikas, kartul, hernes, suvikõrvits, tomat, kurk, tšilli. Mõistagi ei puudu sealt marjapõõsad ja õunapuud. Plaanis on kätt proovida ka okraga, mida Aasias väga armastatakse.



Tema sõnul võiks peamine tõuge ise oma toidu kasvatamiseks olla sellest saadav rõõm. Kuid on ka pragmaatilisemaid põhjuseid. "Ilmselt teavad kõik kedagi, kellel on mingi toiduga seotud allergia või haigus. Kui Eestis aastas kasvõi neljandik oma kasvatatud toiduga ära katta, siis see oleks suur asi."

"Vanemal põlvkonnal on võibolla trauma õudsetest töösuvedest ja peetide harvendamisest, aga tänapäeva toidukasvatamine enda tarbeks ei käi enam nii. Kirsstomateid saab ka korteris kasvatada. See on lihtsalt väga tore. Enda jaoks võiks kasvatada ka näiteks maitsetaimi, mida on reeglina väga väikeses koguses vaja. Tegelikult ei ole ju vaja osta suurt plastikpakis rukolat, millest poole ära viskad," kutsub ta üles ise näppe mulda pistma.

Linnainimeses võib Laura enda aed tekitada kujutluse, et naine muud ei teegi, kui rügab aias kõblas ühes, kastekann teises käes, ninaalune mullane, otsaesine higist tilkumas ja Pärnu randa näeb vaid unes. "Panin kasvuhoonesse pisut põhku, mingid süsteemid on juba juurutatud ja nüüd on üsna lihtne. Ma ei ole aednik ja ei plaani oma suve aias veeta. Ma ei ole ka mingi eriline rohenäpp, kes kogu aeg aiatöid teeks," annab ta võhikutelegi lootust.