Saku abivallavanem Tanel Ots rääkis Delfile, et eile lasteaias liiva all teadvuse kaotanud nelja-aastane laps ei vajunud kuhugi auku ega toimunud seal mingit varingut, sest liivakast pole kuigi sügav. “Selleks kulub vaid loetud sekundid, kui liiv satub kurku ja matab hinge.” Ots ütles, et liiv sattus lapse käe kaudu lämbunud lapse suhu.