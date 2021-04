KUULA SAADET | Kristel Kruustüki matemaatikahirm muutus matemaatikaarmastuseks. Ühe IT-tudengi edulugu ja soovitused

Kruustüki juhitava mobiilirakendusi testiva idufirma Testlio kollektiiv koosneb täna rohkem kui sajast töötajast üle maailma ning hõlmab enam kui 20 000 inimesest koosnevat testijate võrgustikku.

Eduka naise teekond IT-valdkonda oli aga kõike muud kui tavapärane. 2008. aastal Kose Gümnaasiumi lõpetades polnud tal veel aimugi, mida oma eluga peale hakata. „Mul puudus IT-ga igasugune side. Läksin oma suure õe eeskujul ja kutsel Londonisse elama ja töötama. Seal ütlesid õe sõbrad, et kui ma ei tea, mida teha tahan, peaksin kindlasti minema IT-d õppima. IT on meie olevik ja tulevik igas valdkonnas.”

Mõte IT-st tundus Kruustükile aga hirmutav, sest keskkoolis oli tema matemaatika kehv ning õpetaja ei tahtnud teda algul isegi riigieksamile lubada. Samuti oli IT-valdkond patsiga poiste ja üksildase töö stereotüüpidest vallutatud. „Samas minu õe sõbrad müüsid mulle tehnoloogia valdkonda väga enesekindlalt ning mul ei jäänud muud üle,” ütleb Kruustük naerdes ja lisab, et tasuta kohale sai ta sisse just tänu matemaatikaeksami tulemusele ning matemaatika kujunes kiiresti ka tema lemmikaineks.

Ülikool kui platvorm, millelt liikuda kõrgemale

Ülikoolis kui akadeemilises keskkonnas olles omandab inimene ka palju rohkem teadmisi. „Sa õpid intensiivselt mingit uut asja koos inimestega, kes tahavad seda sama teha. Teine asi on kontaktibaas, sul tekib võrgustik inimestest, kes võivad olla sinu tulevased kolleegid ja tööandjad. Ülikool on väga äge ja kasulik paik, kus koos õppida ja areneda ning asju omavahel jagada, et oleks koos lihtsam edasi minna,” kirjeldab Kruustük.

Järjepidevusega tuleb ka edu

Noorte puhul on väga tavaline, et maailm on täis ahvatlusi ning erialavaliku tegemine pole sugugi kerge. Millist nõu annab Kruustük ning millest ta ise omal ajal lähtus?