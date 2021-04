VIDEO ja FOTOD | Mari-Anne Härma: Brasiilia tüve Eestisse tulek on aja küsimus

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et Eestis kasutatavad erinevad vaktsiinid on raske haigestumise ärahoidmisel võrdselt head. Tema sõnul näitasid Suurbritannia uurimistulemused, et nii raskete kui ka kergete haigestumiste puhul on üsna võrdselt efektiivsed nii AstraZeneca kui ka Pfizer/BioNTechi vaktsiinid.