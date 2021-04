Venemaale „ebasõbralikud riigid” ei tohi Putini ukaasi järgi oma diplomaatilistesse esindustesse tööle palgata Venemaa kodanikke

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on täpsustanud, et „vastumõju meetmed ebasõbralikele riikidele” puudutavad diplomaatilisi esindusi, mitte ettevõtlust.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esndaja Maria Zahharova on aga öelnud, et dokument ei ole Moskva agressiivne tegevus, vaid vastus vaenulikele sammudele. Zahharova sõnul on Venemaa alati rõhutanud oma välispoliitika rahuarmastavat iseloomu. Samas märkis Zahharova, et Moskva on teatanud, et Venemaa suhtes ebasõbralikeks kvalifitseeruv tegevus vastuseta ei jää.