Üprus arvas, et iseenesest paljude inimeste koos liitumises ta probleemi ei näe ja märkis, et Pärnu kaasuse puhul oli murekohaks see, et paljudel liitujatest oli kehtiv karistus. Küll aga pidas ta Madis Süti kaudu erakonnaga liitumise aktsiooni “mõneõrra probleemseks”.