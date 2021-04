Stockholmi piirkonnas avastati koroonaviiruse India tüve esimesed juhtumid

„Me saame ainult loota, et need juhtumid saab kiiresti isoleerida. Briti variant on regioonis ja kogu Rootsis valdavaks muutunud, aga meil on ju ka Lõuna-Aafrika ja Brasiilia varinate, aga need ei ole kuidagi valdavaks muutunud. Nii et me võime loota, et sellega saab tegeleda samal viisil,” ütles Stockholmi regiooni nakkushaiguste arst Maria Rotzén Östlund TT-le, vahendab SVT Nyheter.

Pole teada, kuidas need inimesed nakatusid või kas nad on paranenud.

India variant B.1.617 on kahe juba muteerunud viiruse segu, mis mõjutab vaktsiinide efektiivsust. Topeltmuteerunud viirus võib ennustuste järgi olla vaktsiinile vastupanuvõimelisem, aga teadlased ei ole seda kinnitanud.

„Teoreetilisest vaatepunktist ja mõned laboratooriumiandmed ütlevad, et see võib olla vähem tundlik täna olemasolevatele vaktsiinidele. Aga see ei ole selge ja seda on väga tähtis rõhutada,” ütles Karolinska Instituudi ülemarst ning nakkushaiguste ja kliinilise viroloogia professor Anders Sönnerborg.

Euroopas on India varianti leitud muu hulgas Suurbritannias, Taanis ja Norras.

India tervishoiuministeeriumi sõnul on olemas risk, et viirus suudab kergemini immuunsüsteemist mööda minna ja nakatumisrisk on suurem.

„See, mida India variandi kohta on mujalt Euroopast teatatud, on see, et see ei ole edasi levinud, vaid on jäänud väikestesse nakatumiskolletesse, tihti perekonna või tutvusringkonna piiresse. Seni ei paista Euroopa perspektiivist, et see oleks nakkavam,” ütles Sönnerborg.