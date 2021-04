Politsei pidas kinni pärast poolt aastat kestnud tööd narkokurjategijad ja sai kätte 19 kilo amfetamiini

Värati sõnul oli politseil eelnevalt olemas info, et kuritegelik võrgustik vahendas amfetamiini põhiliselt Ida-Virumaalt Pärnusse. „Ka Tallinnas kinni peetud meeste puhul oli meile teada, et narkootikumid pidid jõudma Pärnusse. Politseile oli aga tähtis vahendajad kinni pidada juba Tallinnas, et nad ei jõuaks vahepeal ainest vabaneda,“ selgitas Värat.

„Auto läbiotsimisel leidsime tagaistmelt musta värvi prügikotist neli vaakumkilepakendit valge pulbrilise ainega. Kiirtest näitas, et tegemist on amfetamiiniga ja seda oli seal kokku üle nelja kilo,“ rääkis Värat.

Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud viis kahtlustatavat, neist kolm Pärnu maakohtus ning kaks Viru maakohtus. „Nii suurte narkokoguste puhul on põhjust eeldada, et tegevus on organiseeritud, seetõttu peab prokuratuur vajalikuks kahtlusaluste vahistamist,“ selgitas Lääne ringkonna abiprokurör Teeli Mägi.

Võimalik eluaegne vangistus

Viru ringkonna prokurör Mari Luuk sõnas, et Ida-Virumaal kinni peetud ja vahi all viibivate kahtlustatavate puhul väärib tähelepanu see, et mõlemad on varem kriminaalkorras pika vangistusega karistatud. „Näiteks oli üks vahistatu veetnud eelmise kuriteo eest vanglas viis ja pool aastat, mis tema suhtumist õiguskorda kahjuks kuidagi ei mõjutanud. Juba seitse kuud pärast vabanemist oli ta leidnud ja taastanud kuritegelikud sidemed, mille kaudu oli võimalik saada narkootilisi aineid suures koguses – kilodes. Samuti oli ta leidnud ainete turustamiseks kanali,“ ütles Luuk.

Suure koguse narkootikumide ebaseadusliku käitlemise eest grupis karistatakse süüdimõistmisel kuni viieteistkümneaastase vangistusega. Kui tõendatakse, et narkootikume on müüdud suure varalise kasu eesmärgil, on maksimaalne võimalik karistus eluaegne vangistus.