VIDEO ja FOTOD | Riias hukkus hosteli tulekahjus kaheksa inimest

Alguses teatati, et põlevast majast leiti seitsme hukkunud inimese surnukehad. Umbes kell 7 hommikul teatas tuletõrje- ja päästeteenistuse esindaja Agrita Vītola, et leiti veel üks hukkunu.

Vältimatu meditsiiniabiteenistuse esindaja Ilze Bukše teatas, et kuus inimeste viidi haiglasse põletuste ja suitsu sissehingamise tõttu. Kannatanute seisund on keskmiselt raske ja nad on teadvusel.