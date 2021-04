Nikotiin ilma suitsuta: võitleme tubakaepideemiaga kahju vähendades

Suurim veipimisega seotud mure on, et veipima hakkavad noored. See on teemaks võetud eelkõige USA-s. Endine FDA volinik Scott Gottlieb väidab, et veipimine on võtnud noorte seas suisa epideemia mõõtmed. Ärevust tekitanud 2018. aastal tehtud küsitlusest ilmnes, et iga viies USA keskkooliõpilane oli viimase 30 päeva jooksul tõmmanud e-sigarette. Andmete üksikasjalikum uurimine näitab siiski, et peaaegu kolm neljandikku (72 protsenti) õpilastest olid siiski üksnes katsetajad ja juhusuitsetajad, mitte regulaarsed veipijad. Kuna enamik USA noortest regulaarsetest veipijatest on proovinud ka muid tubakatooteid, on lootust, et veipimine võib olla tee tubakatarbimisest eemale, mitte tubakatarbimise juurde. Ühendkuningriigis ja Uus-Meremaal uuritakse samuti e-sigarettide populaarsust noorte hulgas. Veipimise levik uuritud vanuserühmades näitab, et nendest, kes ei ole kunagi suitsetanud, hakkab e-sigarette tarbima mõlemas riigis vähem kui 0,4 protsenti.