Prantsusmaa erukindralid hoiatasid avalikus kirjas president Macroni kodusõja eest

Usutakse, et eelmisel nädalal parempoolses ajakirjas Valeurs Actuelles avaldatud kirjale on allkirja andnud mitmed tegevteenistuses sõjaväelased. Kirjas hoiatati, et „lõtv” poliitika annab tulemuseks kaose, mis nõuab „meie tegevteenistuses kamraadide sekkumist hädaohtlikku missiooni meie tsivilatsooniliste väärtuste kaitseks”, vahendab AFP.

„Tund on sünge, Prantsusmaa on hädaohus,” kirjutavad erukindralid, lisades, et „eeslinna hordide” (viidatakse Prantsusmaa linnade peamiselt sisserändajate linnaosadele) ja teiste „meie maa põlgajate” vastu tegutsemata jätmine viib „kodusõjani”, kus hukkunuid on „tuhandeid”.