Teadlane: enne koroonaviiruse uut lainet tuleks vaktsineerida noored

Mario Kadastik rääkis, et kui koroonaviiruse teises ehk kevadises laines on olnud prioriteet vanemate inimeste ja riskigruppide vaktsineerimine selleks, et haiglate koormust leevendada ja suremust vähendada, siis kolmanda laine eel tuleks vaktsineerida noori inimesi.

"Kolmandaks laineks valmistumisel peaks minu meelest olema prioriteet põhiliste nakkuse kandjate ja levitajate dünaamika maha võtmine ehk vaja oleks vaktsineerida tegelikult noori. Neid, kes ringi käivad, kes suhtlevad aktiivselt. Kampaania peaks olema, et suvel vaktsineerigu noored. Kui viirusenivoo on nagunii madal, haiglad saavad hakkama, siis suvel oleks vaja ära vaktsineerida põhiline tööjõuline elanikkond - gümnaasiumi lõpetajad kuni 40-aastased," selgitas Kadastik.

Ta põhjendas, et suviti inimesed reisivad rohkem, aga reisijad on just pigem noored. "Kui uus laine pihta hakkab, siis nad ei ole enam nii vastuvõtlikud ja ei too viirust nii palju sisse. Ja kui toovad, siis ei levi see nii palju. Pensionärid ei ole need, kes seda viirust omavahel levitavad," lisas Kadastik.

Sama meelt on ka Lääne-Tallinna keskhaigla juht, endine kriisistaabi pealik Arkadi Popov. Tema sõnul tuleks massvaktsineerimisega kiiresti alustada, sest suvel lähevad inimeste reisidele ja puhkustele ning vaktsineerimisega ei jõua siis enam järele.

"Sellega peab kiirustama. Nagu Mario õigesti ütles, siis ees ootavad uued lained ja kõige suurem kaitse on massvaktsineerimine. /.../ Kuldne periood selleks on suvi, kui haiglad on suhteliselt tühjad, vanemad inimesed on kaitstud ja haigus ei levi nii kiiresti," ütles Popov.