Käes on parim aeg kuuridesse ja garaažidesse kogunenud vanametall kokkuostu viia

Kuusakoski läbi aegade kõige edukam kodutarbijatele suunatud kampaania oli mõned aastad tagasi “Küünlaümbriste jaht”, kus lasteaia- ja koolilapsed kogusid teeküünalde alumiiniumümbriseid. Jah, ükshaaval neid kõrvale pannes tundubki kogus väike, aga Kuusakoski kogus 5 aastaga 15 miljonit alumiiniumist küünlaümbrist ehk ligi 20 tonni alumiiniumist jäätmeid! Need pressiti kuubikuteks ja sulatati alumiiniumvaluks, mis on väärtuslik tooraine näiteks autotööstuses. Lisaks on need alumiiniumkestad loodusesse sattudes keskkonnavaenulikud. Väikestest sammudest saavad alguse suured teod! Alumiiniumist teeküünlaümbriseid võtab Kuusakoski vastu aasta ringi, ka ilma vastava kampaaniata.

Sageli kipuvad inimesed mõtlema, et mida annab suures pildis pihutäie pudelikorkide või mõne konservikarbi viimine metalli kokkuostu. “Kodutarbijatele tundub, et kogused on väikesed ja ega seda metalli väga ei tekigi, ent tegelikult tekib kodumajapidamistes ka palju nii-öelda märkamatut metalli. Näiteks ei pöörata jäätmete sorteerimisel tähelepanu sellele, et jogurti- ja kodujuustupakendid on kaetud õhukese hõbepaberiga,” selgitab Kollamaa.

“Kuigi vanametalliga tegelemine ei tundu esimese hooga ühestki küljest paeluv valdkond, on tegemist keskkonnahoiu mõistes äärmiselt vajaliku sektoriga. Uute metallimaakide kaevandamine ja kasutuselevõtt võtab umbes 95 protsenti sellest energiakulust, mis kulub reaalselt kasutatud metalli ümbertöötlemiseks,” tõdeb vanametalliettevõtte Kuusakoski AS juhatuse liige Toomas Kollamaa.

Kuusakoski on metallide kokkuostmisega tegelenud üle 100 aasta ja ettevõttel on sõlmitud sadu lepinguid metallitöötlejate ja tehastega, kellel on pidev metallivajadus. “Oleme hoolikad ja seadusekuulekad metallikogujad ning -käitlejad. Meile vanametalli tuues ei maksa kahelda, et see läheks mujale kui taaskasutusse. Kuusakoski võrgustik ulatub üle maailma ning oleme alati olnud rohelise mõttemaailma propageerijad ja eestkõnelejad,” räägib Kollamaa. “Teeme koostööd keskkonnaministeeriumi erinevate projektidega ja jälgime hoolega jäätmeseadust.”

Keskkonnateadlike inimeste jaoks on väga oluline, mis saab nende prügijääkidest edasi. Kas te teate, kuhu need kogumisettevõtetest lähevad ja mida nendega tehakse? Eestis on 91 kehtivat jäätmekäitluskohaga keskkonnaluba metallijäätmete kogumiseks ja taaskasutamiseks, kuid kõige tuntum ja pikaajalisema taustaga on Kuusakoski. See võiks sisendada usaldust, sest nii suur ettevõte ei saa endale lubada keskkonnaalaseid eksimusi.

Kuusakoski võtab vastu ka vanu rehve ja elektroonikat

Lisaks vanametallile kogub Kuusakoski kokku vanu autorehve, mis saadetakse samuti ümbertöötlemisse. Ühe eraisiku kohta võetakse korraga vastu kuni kaheksa rehvi. Samuti on ettevõttel Eestis elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemise osakond, kus 14 inimest võtab käsitsi lahti ja sorteerib toodud arvuteid, telereid ja raadioid. “Oluline on see, et me ei purusta neid mingi suure pressi all, vaid võtame korrektselt lahti ja sorteerime metalliliikide kaupa. Samuti käitleme arvuteid vastavalt andmekaitseseadusele ehk meile toodud arvutite mälust ei lähe midagi “rändama”,” räägib Kollamaa. “Raha saab ka pliiakude ja elektrimootorite eest, kuid akul peab kindlasti olema peal plii ehk Pb tähis. Ja kui on mõni keerukam objekt, milles asuvad metallist seadmed või konstruktsioonid, saab meilt isikliku projektijuhi ja “võtmed-kätte”-teenuse!”