Venemaa arvas Eesti ebasõbralike riikide sekka

Vene Föderatsiooni välisministeerium teatas "ebasõbralike riikide" nimekirja koostamisest eile. Korralduse selleks andis president Vladimir Putin ise.

Balti riikide ja Slovakkia suursaadikud on homseks kutsutud Vene välisministeeriumisse. Millest juttu tuleb, pole mõistagi teatatud, ent küllap on kutse kuidagi seotud asjaoluga, et hulk riike, Eesti sealhulgas, saatis mõne päeva eest välja Vene diplomaate, et avaldada toetust Tšehhile, mille suhted Venemaaga on muutunud äärmiselt pingeliseks.