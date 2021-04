Parempoolsete juht: kunagise Rahva Tahte partei liikmed toodi Isamaasse selleks, et tsementeerida juhtkonna positsiooni

Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles, et äsjane suur liitumine Tartus ei ole kahe erakonna ー Rahva Tahte ja Isamaa ー liitumine. Kokk põhjendas, et Rahva Tahe on registrist kustutatud, kuid nentis siiski, et suur osa Süti kaudu liitujatest olid Rahva Tahte liikmed.