Valitsus ei leevenda koroonapiiranguid, et õigeusklikele vastu tulla

Peaminister Kaja Kallas seda ettepanekut vastu ei võta. "Kuigi Eesti inimesed on olnud piirangute järgimisel ja vaktsineerimisel hoolikad ning viiruse leviku numbrid on jõudsalt langenud, on koroonaviiruse levik paraku siiski jätkuvalt laialdane," ütles valitsusjuht Delfile. "Täna oleme riskitaseme seisukohalt veel punases tsoonis, seega oleks ennatlik teha piirangutes juba sel nädalal täiendavaid järeleandmisi. Valitsus arutas seda ettepanekut ning jäi otsuse juurde leevendada osaliselt piiranguid väljakuulutatud ajal ehk 3. maist."