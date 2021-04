Marek Seer: järgmise vanusegrupi kutsumine üldisele vaktsineerimisele on väga lähedal

Nii Jesse kui Seer kinnitasid taaskord, et kindlasti pole tervishoiusüsteemi vaktsineerimise võime ammendunud. Kuid Jesse kinnitas ka seda, et tervishoiuteenuste osutajatele on antud suunis suurendada vaktsineerimispunktide võimekust, et suuta lähinädalatel tõsta vaktsineerimiste hulka. Seergi ütles, et nüüd hakkab vaktsineerimine aina enam liikuma mahu mõttes perearstide juures haiglate kätesse, mis on vajalik massivaktsineerimise lähemale nihkumise tõttu.