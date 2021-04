VIDEO | Proovisõit Volkswageni esimese täiselektrilise ID.4 linnamaasturiga

ID.4 pole lihtsalt Volkswageni uus elektriauto, vaid ka eelvaade automargi uusima põlvkonna tehnikale. Autos on kõik puutetundlik, välja arvatud kaks nuppu – käiguvalitsa peal olev parkimislüliti ning see, millest autot käima ja seisma panna. Viimast ei ole tegelikult tarvis kasutada, sest ID.4 on valmis sinuga sõitma minema kohe, kui autosse istud, peaasi et sul võti taskus oleks.

Lisavarustuses olev terve katuse laiune panoraamkatus annab sõidukile veelgi rohkem avarust ja ruumikust ning muudab auto seest numbri võrra suuremaks. Toonitud klaas tagab meeldiva temperatuuri sõiduki sisemuses ja päikesesirm kaitseb tugeva päikesepaiste eest. Päikesesirmi on võimalik ka äärmiselt mugavate häälkäskluste abil juhtida. Tuleb vaid öelda „Hello, ID., show me the stars” ja päikesesirm avaneb.

Sarnaselt ID.3-ga põhineb ka ID.4 Volkswageni modulaarsel elektrisõiduki platvormil (MEBil), mis annab autole juurde rohkem ruumi, sõiduulatust ja mugavust ning muudab sõiduki üheks oma klassi avaraimaks elektriliseks linnamaasturiks. Kui võrdleme ID.4 Tiguaniga, siis nii teljevahe kui ka sõiduki kogupikkus on lühemad. Vaatamata lühemale teljevahele on ID.4 pea sama ruumikas kui Tiguan ja seda just tänu MEBile. Piisavalt ruumi on ka tagaistmetel, kus on mugav istuda keskmisest pikematel inimestel.

Ideest on saanud ID.4 – kaubamärgi esimene elektriline linnamaastur, mille uuenduslik disain astub sammu kõrvale klassikalisest Volkswagenist. ID.4 on teine auto Volkswageni täiselektriliste autode perekonnas. Esimene oli Golfi-suurune elektriline luukpära ID.3, mille turule saabumine märkis Volkswageni jaoks uue keskkonnasõbraliku mobiilsuse ajastu algust. Nüüd on Eesti tarbijate jaoks saadaval kauaoodatud ID. perekonna teine liige ehk täiselektriline ID.4 linnamaastur, mille sõiduulatus on kuni 520 km (WLTP) ning mis on ideaalne avarust ja ruumikust hindavale autoomanikule.

Kohe ID.4 tagasilla ees paikneb elektrimootor, mille jõud liigub ratasteni ühekäigulise käigukasti kaudu. Esialgu saadaval oleva 77 kWh akuga Pro mudeli võimsus on 150 kW (204 hj) ja sõiduulatus ühe laadimisega on kuni 520 km (WLTP). Tegelikes tingimustes saavutatav reaalne sõiduulatus varieerub sõltuvalt sõidustiilist, kiirusest, mugavusfunktsioonide või abiseadmete kasutamisest, ümbritseva õhu temperatuurist, reisijate arvust ja maastikust. Auto kiirendab nullist sajani 8,5 sekundiga, tippkiirus on piiratud 160 km/h peale.

Lisavarustusena saadaval olev Travel Assist pakub sõidukis äärmiselt kasulikku juhiabi. Vaid nupuvajutusega toob see juhini kõrgel tasemel sõidumugavuse, toetades juhti monotoonsetes ja väsitavates sõiduolukordades. Eriti just maanteedel ja sagimist täis kiirteedel suudab Travel Assist auto sõidurajal ning püsiva kiiruse juures hoida, jälgides samal ajal eesoleva liikluse kaugust.

Lisaks kuulub ID.4 standardvarustusse ka rohkelt abilisi, mis muudavad sõidu veelgi turvalisemaks ja mugavamaks, näiteks reahoidmisabiline Lane Assist ning otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga. Peale selle on standardvarustuse hulgas pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & Go koos kiiruspiirikuga, juhi väsimuse tuvastamise ning jalakäijate ja jalgratturite jälgimise süsteemid.

Uue lisana leiab rooli tagant ka minimalistliku näidikuteploki, tänu millele on kõik vajalik viidud suurele kuni 12-tollilisele puutetundlikule Discover Pro ekraanile, mille menüünupud on hästi suured ja selged ning sõidu ajal kergesti leitavad.

Uutele Volkswagenitele kohaselt on roolinupud väga loogilised ja annavad mõnusat tagasisidet. Tavapärased ei ole ei ukselingid ega käigukang. Esimesi asendavad nupud ja käigu lükkad sisse pöördlülitiga. Navigatsioon ning muu juhti abistav info kuvatakse liitreaalsuse abil juhi ette, mis muudab sõidukogemuse veelgi meeldivamaks ja mugavamaks. Esiklaasi all paiknev valgusriba ID.Light toetab juhti erinevates olukordades, nagu pööramine või pidurdamine, luues intuitiivseid valgusefekte.

Foto: Karl Kirs, Masinawärk

Alalisvoolu kiirlaadimisjaamas võimaldab ID.4 maksimaalselt 125-kilovatist laadimist. See tähendab, et ID.4 on võimalik 5 protsendi pealt 80 protsendi peale laadida umbes 40 minutiga ehk kõige kiiremas laadimisrežiimis saab 100 kilomeetrit sõiduulatust juurde vähem kui 10 minutiga. Koduse laadimisseadme või avaliku Type-2 laadijaga ühendamise puhul laetakse autot läbi 11-kilovatise pardalaadija. Nii lisandub tunni jooksul veidi üle 40 kilomeetri sõiduulatust, seega saab kodus laadides aku kenasti öö jooksul täis laetud.

ID.4 üllatab positiivselt

4,58 meetri pikkune ID.4 mõjub teel võimeka ja enesekindlana. Selles on ühendatud linnamaasturi jõuline natuur ja täiustatud aerodünaamika – ID.4 õhutakistus on kõigest 0,28. Auto kere on atleetlik ja jätab sujuva tervikliku mulje ning suured veljed viitavad ID.4 tugevale sportlikule loomusele.

Põneva lisafaktina võib välja tuua selle, et esisillal on kasutatud ketaspidureid ja tagasillal trummelpidureid. Viimane võib 2021. aastal esmapilgul ehmatav olla, kuid elektriautol on nende kasutamisel iva olemas. Nimelt regeneratiivse pidurduse tõttu ei kasutata tavalisi pidureid nii palju ja võrreldes ketaspiduritega kaotavad trummelpidurid harval kasutusel oma efektiivsust vähem. Positiivselt üllatav on seegi, et tagaveoline ID.4 teeb pöörderaadiuses pea meetriga ära endast 30 cm lühemale Golfile. Juhile tähendab see mugavust just linnasõidul, mil võib tulla ette kitsastes kohtades manööverdamist.

Foto: Karl Kirs, Masinawärk

Peatselt valikusse lisanduva ID.4 linnamaasturi baasmudeli (Pure) hind jääb alla 40 000 euro. Praegu saadaval oleva tagaveolise ID.4 Pro mudeli hind algab 48 068 eurost. Valikus on varustustasemed Life, Business, Family, Tech ja Max. Aasta jooksul lisandub valikusse ka sportlik nelikveoline ID.4 GTX elektriline linnamaastur. Kõikidel Eesti klientideni jõudvatel ID.4 elektriautodel on uusim üle õhu uuendusi võimaldav tarkvaraversioon, viieaastane garantii, energiasäästlik soojuspump ja laadimiskaabel.

ID.-seeria on Volkswageni uus tulemine. Innovatsiooni ja põnevust jagub igaks läbitud kilomeetriks. Elektriga sõitmine on nauding, millega tuleb lihtsalt ära harjuda. Ajaloolisest Põrnikast on saanud kaasaegne kogupereauto, millel on omad eripärad ja mida viib edasi elekter. Klassikalist Põrnikat ja uut elektrilist linnamaasturit on vägivaldne võrrelda – mõlemad on oma ajastu märgid.

ID.4 pälvis ka tänavuse rahvusvahelise maailma aasta auto tiitli (World Car of the Year 2021).



Uuri aasta autot lähemalt!