Spordijookide uus saavutus – loodusliku mineraalveega Värska Sport

Enam ei pea sellise küsimusega pead vaevama. Värska Vesi AS tõi sel kevadel turule spordijoogi, kus teadlikult valitud vitamiinid ja mineraalained on lisatud otse maapõuest ammutatud looduslikule tervistavale mineraalveele. Sellele samale, sportlaste poolt armastatud ja aastakümnete jooksul eestlaste kultustooteks tõusnud Värska Originaalile. Värska Vesi AS-i uued Värska Sport joogid eristuvad teiste samalaadsete seast, kuna tegu on Eesti turul teadaolevalt ainukeste looduslikul mineraalveel põhinevate spordijookidega.

Sinine sitkus – isotooniline Värska Sport



Vastupidavust ja keskendumist nõudvate spordialade harrastajatel on hea end turgutada sinises pudelis oleva greibimaitselise isotoonilise joogiga Värska Sport. Tegemist on igamehe spordijoogiga, mis aitab mobiliseerida end õhtuseks sörgiks pärast pikka tööpäeva või olla iseenda parim versioon jalgpallitrennis, rattasõidul, tenniseturniiridel või mujal. Isotooniline jook taastab energiavarusid, sinna on lisatud vitamiine ja mineraale, mille järele spordides vajadus kasvab. Joogis on olemas suurepärane antioksüdant C-vitamiin, närvisüsteemi normaalset talitust toetav B 12 , rasvade ja süsivesikute normaalset ainevahetust tagav foolhape ja paljud muud elutähtsad vitamiinid. Juba looduslikult mineraalvees olevatele mineraalainetele on lisatud veel täiendavalt valitud mineraale, mida sportimisel on eriti vaja. Näiteks magneesiumi, mis on vajalik lihastele ja aitab näiteks hoiduda lihaskrampidest sportimisel. Tsink aga aitab kaasa normaalsele makrotoitainete ainevahetusele, näiteks sportimisel äärmiselt olulise süsivesikute ainevahetusele. Tarbija tervisele mõeldes on hoidutud suure fruktoosisisaldusega siirupitest, mille liigtarbimine võib põhjustada mitmeid terviseprobleeme. Värska Sport toodetes kasutakse vähesel määral tavalist suhkrut, mis on kehale hästi omastatav ning sportimisel vajalik energia ammutamiseks ja fookuse hoidmiseks.