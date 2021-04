Soome piirivalve on tabanud kümneid võltsitud koroonatesti tõendeid, aga kahtlustab, et neid on mitu korda rohkem

Soome lahe merepiirivalve kuritegevuse tõrje üksuse uurida on tulnud alates märtsi lõpust 13 kahtlustatavat võltsimiskuritegu, mis on seotud Helsingi sadama ja Helsingi- Vantaa lennujaama piiripunktides esitatud võltsituks peetavate koroonatesti tõenditega, teatas Soome piirivalve, vahendab Iltalehti.

Piirivalve teatel on põhjust kahtlustada, et võltsitud koroonatesti tõendeid on valmistatud lisaks ilmnenud juhtumitele mitmekordne arv.

„Juurdluse eesmärk on välja selgitada, kuidas võltsitud tõendid on hangitud ning kus ja kelle poolt on need valmistatud. Selle nüüd ka Soome jõudnud nähtuse eesmärk on püüda vältida pandeemia tõrjumiseks kasutusele võetud meetmeid, nii et nende kahtlustatavate võltsimiskuritegude lahendamise huvi peetakse valitsevas olukorras suureks,” ütles Soome lahe merepiirivalve kuritegevuse tõrje üksuse juht, kaptenleitnant Jukka Tekokoski.