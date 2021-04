Prokurör nõuab mõlemale Laagna surmakutsarile 12 aastat vangistust

Möödunud suvel juhtus Tallinnas Laagna teel õnnetus, milles surid kaks inimest ning kolmas kannatanu on seni koomas, arstide prognoosid pole optimistlikud.

Täna on kohtu all üks süüdistatav - Isa Khalilov. Ringkonnaprokurör Diana Helila kõneles, et Khalilov rentis BMW aprillis, õnnetus juhtus juuni lõpus. Auto eest pidi ta välja käima 800 eurot kuus. Kuu pärast rentimist palus Khalilov luba asendada originaalne numbrimärk 999 ISA märgiga.

Kuidas rentimine täpselt toimus, pole selge, kuna Khalilovil polnud juhiluba.

Vaidluse keskendub sellele, kas liiklusõnnetuse põhjustasid Khalilov ja Kalašnikov, Khalilov üksi või hoopis mitte keegi, sest Volvo sõitis Khalilovile ette. "Tuleb hinnata, kumma juhi tegevus on tagajärje suhtes põhjuslikkuses seoses," ütles prokurör.

Üksteisest ette kihutamas