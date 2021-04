Brasiilia terviseamet ei andnud luba Vene koroonavaktsiini Sputnik V impordiks

Anvisa teatas, et Sputnik V-le ei ole tehtud olulisi ohutuskatsetusi ning õhku jäävad küsimused vaktsiini arendamise, ohutuse ja tootmise kohta, vahendab New York Times.

Anvisa meditsiiniliste ja bioloogiliste toodete juht Gustavo Mendes Lima Santos ütles, et andmed vaktsiini efektiivsuse kohta on „ebakindlad” ja on „otsustavaid küsimusi”, mis jäid vastamata, sealhulgas mure potentsiaalsete kahjulike mõjude, näiteks trombide kohta.

Sputnik V ametlik Twitteri lehekülg andis eile vastulöögi portugali keeles ning väitis, et vaktsiini arendajad on jaganud kogu vajalikku informatsiooni ja dokumentatsiooni. Väideti, et Anvisa otsus oli poliitilise iseloomuga ja see ei olnud kuidagi seotud ligipääsuga informatsioonile või teadusega. Väideti ka, et USA veenis Brasiiliat Sputnik V-le luba mitte andma.