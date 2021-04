VIDEO | Ursula von der Leyen: sohvaskandaal Türgis juhtus, sest ma olen naine

Eilses kõnes Euroopa Parlamendi ees väitis von der Leyen, et istekohtade prohmaka nimega „sofagate” taga on tegelikkuses seksism.

62-aastane von der Leyen ütles, et ei näe põhjust, miks oleks pidanud teda kohtlema teisiti kui Micheli, kes on oma rolli eest selles afääris vabandanud.

„Ma olen esimene naine, kes on Euroopa Komisjoni president. Ma olen Euroopa Komisjoni president. Ja nii ma ootasin end koheldavat, kui ma kaks nädalat tagasi Türgit külastasin, nagu komisjoni presidenti, aga seda ei tehtud,” ütles von der Leyen. „Ma ei suuda leida Euroopa lepingutest mingit õigustust sellele, kuidas mind koheldi. Seega pean ma järeldama, et see juhtus, sest ma olen naine. Kas see oleks juhtunud, kui ma oleksin kandnud ülikonda ja lipsu? Piltidel eelmistest kohtumistest ei näinud ma toolide puudust. Aga samas ei näinud ma neil piltidel ka naisi.”

„Sest asi ei ole istumiskorralduses või protokollis. See läheb välja selle tuumani, kes me oleme. See läheb välja väärtusteni, mille eest meie liit seisab. Ja see näitab, kui kaugele me peame endiselt minema, enne kui naisi koheldakse võrdsetena,” ütles von der Leyen.