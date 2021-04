Tele-eetris pornot näidanud Madis Sütt tõi Isamaasse mitusada uut liiget

Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Koka sõnul on positiivne, et üha enam konservatiivse maailmavaatega inimesi soovib liituda Isamaaga. “Inimesed hakkavad mõistma, et rahvuslike väärtuste eest seisab Eestis eelkõige Isamaa erakond ja mitte keegi teine,” lisas Kokk.

Madis Sütt on varem katsetanud poliitilist tegevust erakonna Rahva Tahe asutamisega 2018. aastal. “Sain Rahva Tahtega väärtusliku kogemuse poliitika toimimisest. Plaan üksiku hundina läbi murda asendus peagi arusaamisega, et poliitiline spekter on Eestis juba erakondadega täidetud ja mõistlikum on otsida koostööd. Ainus mõeldav variant oligi liituda Isamaaga, mis määratleb end rahvusliku aateparteina. Mul on hea meel, et ka paljud mõttekaaslased järgisid minu üleskutset liituda ning kasutan siinkohal võimalust et südamest tänada kõiki, kes minusse usuvad!” avaldas Sütt heameelt suure liitujate arvu üle.