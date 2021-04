Eesti loodab veenda Soomet lubama töörännet alates mai lõpust

"Meie jaoks on tegemist üldse ühe kõige olulisema küsimusega – Eesti ja Soome kolleegid kohtuvad regulaarselt nii valitsusliikmete tasandil kui ka välisministeeriumide juhtimisel sotsiaal- ja siseministeeriumide, tervishoiuametite ja teiste asjaomaste ametkondadega, regulaarselt kohtub ka kahepoolne COVID-19 töögrupp," ütles Ots. "Tööränne on olnud kahepoolses töögrupis taas keskne teema alates jaanuari lõpust," lisas ta.

Küsimusele, kas Eesti on püüdnud Soome seatud liikumispiirangute probleemi lahendada Euroopa Komisjoni kaudu, kuna see läheb vastuollu Euroopa Liidu reeglitega, vastas välisministeeriumi esindaja, et vastavalt EL-i reeglitele on riikidel õigus rahvatervise kaitse eesmärgil piiarata isikute vaba liikumist.