Valga volikogu avaldas vallavanem Ester Karusele umbusaldust

Uueks vallavanemaks valiti Monika Rogenbaum ja uueks volikogu esimeheks valiti Lauri Drubinš, mõlemad 14 poolthäälega. Umbusaldust avaldati valla senisele juhtkonnale põhjusel, et poliitiline tasakaal volikogus on muutunud.

Alles eile õhtul avaldas Karuse isiklikul Facebooki kontol lootust, et kõik pole veel läbi. "Teie kirjad lähevad hinge, eriti praegu. Kui südamega tehtud tööd on märgatud ja toetajaskond nii suur, siis pole homne tulem enam nii oluline. Kõik ei ole veel läbi, homseni!" kirjutas Karuse. Erakonnakaaslane Oudekki Loone vastas postituse kommentaariumis, et küll oktoobril kohalikel valimistel Karusest "pika puuga" linnapea saab.