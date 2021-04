Terviseameti statistikast nähtub, et Ida-Virumaal on vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 15,1 protsenti inimestest. Eesti keskmine on aga 23,5 protsenti. Lisaks on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta kõrgeim just Ida-Virumaal - 555,6. Ida-Virumaa järel tuleb Harjumaa 544,6 nakatunuga 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul. Siiski on Harjumaal iga viies inimene saanud ühe vaktsiinidoosi.

“Ida-Virumaal jõuab haigus inimesteni, kes tekitavad haiglatele suure koormuse väga ruttu,” viitas Merits kesisele eakate vaktsineerimise hõlmatusele.