ERISAADE | Eesti suursaadik Indias koroonakatastroofist: valitsus soovitas ka kodus maski kanda

"Kuna kahjuks vahepeal läks ettevaatlikkus käest ära, siis on majade kaupa ja tänavate kaupa klastreid või kolooniaid, kus viirus levib. Ja viirus levib eelkõige ikkagi selle tõttu, et on nii palju rahvast, ei oldud ettevaatlikud. Mitte võibolla selle uue tüve erisuse pärast - kui samamoodi käituksid inimesed ükskõik kus maailmas, oleks sama kultuurikontekst, siis need (nakatumiste) numbrid läheks ka mujal niivõrd üles," arutles ta.

Lämbuv India, huugavad krematooriumid, põgenevad ülirikkad, katastroofi mõõtmeid võttev India koroonatragöödia - see on vaid väike valik väljendeid, millega uudistepealkirjad Eestis on viimastel päevadel kirjeldanud koroonaviirusega kimpus Indias valitsevat olukorda.

Suursaadiku sõnul on meetmetest hoolimata esialgu karta olukorra veel hullemaks minekut. "Valitsus andis täna isegi soovitusi, et ka kodus võiks maski kanda. India majapidamised ja pered on ikka väga suured, elatakse mitmetel korrustel paar põlvkonda koos."

