Euroopa ravimiamet (EMA) teatas eelmisel nädalal, et haruldased trombid ehk TTS-sündroom on seotud AstraZeneca vaktsiiniga, kuid lisas oma seisukohas, et vaktsiinist saadav kasu on suurem, kui nakatumisest tulenev kahju. EMA jättis otsuse langetamise kohustuse igale liikmesriigile endale – iga riik peab ise arvestama oma epidemioloogilist olukorda, et öelda, kas süstida AstraZenecat ka noorematele.