GRAAFIKUD | Ametlikel andmetel on Indias viirusega paremini kui Eestis. Ent ka India ametlik statistika viitab katastroofile

Selgeima märgi olukorra halvenemisest annab ka päevane registreeritud surmade arv, mida aitab suurendada hapniku ja hingamismasinate defitsiit ja haiglakohtade lõppemine. Kokku on Indias tänaseks registreeritud ligi 200 000 surmajuhtumit, doktor Gupta arvutuskäiku kasutades tuleks see summa aga korrutada vähemalt kolmega. Michigani ülikooli epidemioloogi Bhramar Mukherjee hinnangul on vahe kahe- kuni viiekordne. Kohalike ajakirjanike teatel võib hukkunute arv Delhi ja Mumbai sugustes suurlinnades olla ka kümme korda ametlikust suurem. Eksperdid on kindlad vaid selles, et olukord on väga hull. “Statistikaga tehakse [Indias] tõsist lihunikutööd,” kommenteeris Mukherjee ajalehele New York Times.