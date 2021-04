OTSEPILT | Töötukassa virtuaalse töö- ja karjäärimessi raames toimub karjääriseminar „Kuidas ja kuhu edasi“

27. aprill toimub karjääriseminari suur avamine ning otseülekande vahendusel on võimalik seminariga liituda kella 10:00-14:00 vahel. Delfi TV näitab otseülekannet üldsaalist, kus on moderaatoriks Urmas Vaino. Esinejateks on teiste hulgas Jaan Aru, Yngve Rosenblad Kutsekojast, juhtide mentor Kristjan Rotenberg ning StarFM saatejuht ja vabatahtlik päästja Andres Puusepp.