Ukraina julgeolekuteenistus avaldas Tšernobõli kohta saladokumente: jaama nimetati üheks ohtlikumaks riigis juba 1983. aastal

SBU pressiteenistuse teatel on dokumentides lisaks sellele tõendeid selle kohta, et Tšernobõli tuumajaamas toimus avariisid ka enne 1986. aasta 26. aprilli, vahendab Interfax.

SBU teatab ka, et 1983. aastal sai Nõukogude Liidu juhtkond informatsiooni, et Tšernobõli tuumajaam „on üks ohtlikumaid aatomijaamu NSVL-is ohutusvahendite puudumise tõttu”.