Zelenskõi andis oma büroo juhile korralduse organiseerida kohtumine Putiniga

„Ma tegin tõepoolest ettepaneku kohtuda Donbassis. Vene Föderatsiooni president kinnitas soovi kohtuda, aga pakkus Moskvat. Ma andsin presidendibüroo juhile korralduse, et ta võtaks ühendust president Putini administratsiooniga, et nad jõuaksid kokkuleppele, leiaksid koha või linna, kus me võiksime kohtuda,” ütles Zelenskõi, vahendab UNIAN.