GRAAFIK | USA ja Venemaa kahepoolseid tippkohtumisi kolmandates riikides on kahel korral võõrustanud Helsingi. Kas juunis tuleb kolmas?

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles RIA Novosti andmetel eile, et Bideni ettepanek tippkohtumiseks võeti vastu positiivselt ja on kaalumisel.

Vene ajaleht Kommersant teatas anonüümsetele allikatele viidates, et Biden pakkus Putinile kohtumise ajaks 15.-16. juunit ja kohaks üht Euroopa riiki.

Üks tõenäolisi kohtumispaiku on Helsingi, mis on USA ja Venemaa presidentide kohtumisi võõrustanud juba kahel korral. Pakutud on ka Austria pealinna Viini.