VIDEO ja INTERVJUU | Marek Seer: 50-aastased veel mai alguses vaktsiini ei saa

Laupäeval algab mai. Alates maikuust peaks olema avatud kõikidele soovijatele vaktsineerimise võimalus. Alustatakse 50 pluss vanuserühmast. Kas see tähendab, et alates laupäevast saavad kõik 50-aastased ja vanemad panna endale aja kinni?

Eks me jälgime tähelepanelikult tarnet. Kas see on vanuserühm 50 pluss või 60 pluss, selle me püüame nende päevade jooksul välja selgitada ja välja hõigata ning sellest ka elanikkonda informeerida.

Tõenäosus, et see võiks olla 60 pluss, on üsna suur. Millal 50 pluss, see selgub lähipäevil või lähinädalatel. Kas see on kohe mai alguse laupäev? Pigem see laupäev ikka ei ole suure tõenäosusega, aga lähi kuupäevadel kindlasti.

On teil välja arvutatud, kas näiteks iga kahe nädala tagant läheb see vanus kümne võrra alla? Kuidas see on ette nähtud?

Siin on erinevad võimalused. Ja jällegi: kõik sõltub tarnetest. Nii nagu ka pressikonverentsil sai öeldud, siis oluline on see, et alati riiki saabuvatest tarnetest me arvutame välja järgnevate nädalate teiste dooside vajaduse ja sellest ülejääva saame suunata esmasteks doosideks. Ja kui see võimaldab avada vanusegruppe, siis me loomulikult seda teeme.

Väga dünaamiliselt läheneme sellele.

Veelkord: tarne, teiste dooside arvutus ja siis saame alles avada järgmise vanusegrupi. Kas see samm on kaks nädalat, kolm nädalat, see sõltub suuresti tarnest.

Kuidas inimesed peaksid sel silma peal hoidma? Kas peaksid käima iga päev digiregistratuuris vaatamas, kas järg on nendeni jõudnud? Kuidas teavitus käib?

Praegusel hetkel ma soovitan digilugu külastada neil inimestel, kes on vanemad kui 65 ja neil, kes kuuluvad riskigruppi sõltumata vanusest. Tasub vaadata, kas ma olen riskigrupi inimene, sest see võimaldab saada vaktsiinisüsti.

Kuidas me jõuame teiste inimesteni? Läbi erinevate teavituskanalite. Iga päev surfata digiloos, ei ole praegusel hetkel otstarbekas, aga kindlasti see info jõuab moel või teisel nendeni, [kes ei ole riskirühmas].