Moskva prokuratuur peatas Navalnõi organisatsiooni tegevuse

FBK juriidiline teenistus avaldas prokuratuuri tänase kuupäevaga otsuse, milles öeldakse, et Navalõi Staapide tegevus on peatatud kuni hagi läbivaatamiseni kohtus ning lisatakse, et organisatsioonide tegevuse keelamine on kohtu pädevuses, aga mõnede tegevuste keelamine prokuratuuri pädevuses.