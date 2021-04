Moskva linnakohus peatas Navalnõi organisatsioonide tegevuse

Moskva prokuröri taotluses, mille avaldas Navalnõi regionaalstaapide juht Leonid Volkov, öeldakse, et prokuratuur palus kohtul keelata Navalnõi organisatsioonidel levitada materjale internetis, viia läbi avalikke üritusi ning osaleda valimistel ja referendumitel.

Kohuistung on suletud, sest selle materjalid on tunnistatud salajasteks.

Moskva prokuratuur on varem teatanud, et hagis nimetatud organisatsioonid tegelevad liberaalsete loosungite kattevarju all tingimuste loomisega sotsiaalse ja ühiskondlik-poliitilise olukorra destabiliseerimiseks.