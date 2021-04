KGB ja FSB erukindral: Tšernobõlis uuriti tõsiselt ka terroriakti versiooni

Samal ajal uuriti Tkatšuki sõnul kogu Tšernoboli tuumajaama ajalugu alates ehitamisest. „Selgus, et oli väga palju andmeid, millest kanti ette Moskvasse nii aatomienergeetika liinis kui ka KGB liinis selle kohta, et tuumaelektrijaama rajamise juures oli palju rikkumisi, nii tehnoloogia osas kui materjalide kvaliteedi osas ja nii edasi. Ja ka see versioon oli: kas avarii põhjus ei olnud, ütleme mingite konstruktsioonide purunemine,” rääkis Tkatšuk.

Tkatšuk märkis, et varem avalikustatud KGB dokumendid annavad tunnistust sellest, et Tšernobõli tuumajaama personali distsipliin jättis soovida. „Ilmselt inimesed mõtlesid, et sellist avariid ei saa juhtuda, või olid veendunud, et reaktorid on täiesti ohutud. Toimus liigne usaldamine,” lausus Tkatšuk.