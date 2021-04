BLOGI | Vaktsineerimisjuht Marek Seer: Ida-Virumaal kasvab vaktsineeritute arv visalt, tuleb leida kohalikud eeskõnelejad.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik edastas rõõmusõnumeid - käesolevast nädalast peaksid Eestisse jõudma märgatavalt suuremad vaktsiinitarned, mis tähendab, et üsna pea saavad kõik soovijad vaktsineerima. Küll aga tuleb osa vaktsiinitarnetest hoida teisteks doosideks, umbes 200 000 inimest ootavad teist doosi.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp selgitas, et kõik saavad viiruse leviku takistamisele kaasa aidata. Kiik lisas, et eriti praegu, kus viiruse levik järjekindlalt väheneb, ei tohi veel piiranguid unustada, et saaks suvel võimalikult piirangutevaba aega nautida.