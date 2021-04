Kaja Kallas kinnitas, et lootust on: mais saab vahest juba restoranis süüa ja teatris käia

Kallas ütles "Vikerhommikus" , et suvele vastu minnes on oluline praegu vaktsineerida inimesi nii kiiresti kui võimalik. Võrreldes eelmise suvega ja ka möödunud talvega tuleb arvestada seda, et praeguseks on koroonaviiruse antikehadega juba ligi 400 000 inimest kas siis vaktsineerimise või läbipõdemise tulemusel.

"Minu tunnetus on see, et kui me teame, et tulevad uued lained sügisel, siis mingi hingetõmbeaeg peab inimestel olema. Ehk et kui nakatumisnäitajad on madalamad, siis saab ka vabamalt käituda ühiskonnas, et olla valmis, kui peaks jälle minema hullemaks," ütles Kallas.