Rakubioloog Toivo Maimets: India tüvi võib olla nakkavam, ent vajab veel uurimist

Olukord Indias on sedavõrd kriitiline, et haiglates pole ruumi ja patsientidele ei jätku hapnikku. Juba mitmendat päeva järjest tuleb juurde rekordarv uusi nakatumisi ja ka suremus on kõrgeimal tasemel alates pandeemia algusest. Kas aga plahvatuslikus kasvus on süüdi ka uus viirusevariant ehk nn India tüvi, alles uuritakse, märgib ERRi portaal.

Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets toob välja, et esmakordselt nähti seda tüve Indias oktoobris, kuid suurem levik algas alles nüüd. Ehk tema otsiks viiruse kiire leviku põhjusi pigem mujalt.

"Inimesed tõesti arvasid, et viirusest on jagu saadud. Olid usupühad - meiegi nägime oma televisioonis, kuidas usupühadele tulid kokku miljonid inimesed, et Gangesesse kasta ennast. Ja loomulikult ei olnud seal ei maskidest, ei distantseerumisest juttugi," ütles Maimets "Aktuaalsele kaamerale".

Maimets lisas, et teoreetiliselt on võimalik, et uus viirusetüvi seondub rakkudega paremini ehk on nakkavam ja ka see võib mõjutada ka vaktsiinide efektiivsust, ent seda kõike tuleb alles uurida.

"Isegi kui me teame, et ta seondub halvemini antikehadega, siis see ei pruugi tähendada, et need vaktsiinid ei aita. Võib-olla ta kaks korda viletsamalt töötab, aga võib-olla on see täiesti piisav selleks, et töötaks. Igal juhul on kindel, et ilma vaktsiinita on kindlasti palju halvem," rääkis Maimets.