Soome terviseamet mures: osa riiki saabuvatest AstraZeneca doosidest läheb lihtsalt raisku

Praegu kehtib riigis poliitika, et seda vaktsiini antakse neile, kes vanuses 65 pluss. Lisaks teised doosid noorematele, kes said enne uue korra kehtestamist esimese doosi kätte.

Terviseameti hinnangul on 60 protsenti 65 pluss vanuses elanikest juba saanud vähemalt ühe doosi vaktsiini. Kui võtta vanusepiiriks 70 pluss, siis selles sihtgrupis on protsendinumbriks juba 85.

Üpris pikk tee on siiski veel minna, aga tasub vaadata algseid plaane AstraZeneca osas. Soome tellis ühtekokku 3,7 miljonit doosi. Praeguseks on neist riiki jõudnud 430 000. Ehk on ilmselge, et algne number reaalselt käiku ei läheks.