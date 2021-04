Trööstitud ilmaolud: uus nädal toob vihma, lörtsi ja öökülma

Õhurõhk tõuseb aeglaselt, öö on suurema sajuta. Päeval arenevatest rünksajupilvedest võib siiski taaskord laialdasemalt vihma- ja lörtsihooge oodata. Tuul puhub läänekaarest ja seda mõõdukalt. Õhk on endiselt jahedapoolne: öösel selgema taeva all -4 kuni +1 kraadi, päeval tõuseb 6 kuni 11 soojakraadini.

Madalrõhkkond liigub Läti kandist Venemaale, mistõttu on oodata Eestimaal sademeid: madalrõhkkonna servast on sajuhoogude tõenäosus riigi lõuna- ja idaosas 50-75%, mujal 25% ringis. Kirde- ja põhjatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4, päeval 7 kuni 12 kraadi.

Madalrõhkkond on kaugenemas ja selle järel on öö sajuta, selgema taeva ning mõõduka põhjakaarest puhuva tuulega. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Päeval jätkub aeglane õhurõhu tõus, ent jätkuvalt on oodata sademeid: arenevaist rünksajupilvedest on sajuhoogude võimalus 25-50%. Õhutemperatuur tõuseb pilvisema taeva all 7 kuni 9 kraadini. Seal, kus taevas on selgem, võib oodata sooja üle 10 kraadi.