Tšehhi president avas suu: Venemaa süüdistamine laskemoonalao plahvatuses võib ka olla luuremäng

Zemani sõnul ei mainitud Vene agentide võimalikku osalust riigi julgeoleku- ja teabeteenistuse [varasemates] raportites.

"Alles umbes viimase kolme nädala jooksul on jõutud süüdistuseni kahe Vene agendi vastu, kes tegutsesid meie territooriumil valepassidega. Ja neid agente süüdistatakse plahvatuse korraldamises Vrbětices," märkis riigipea.

"Võin öelda, et julgeoleku- ja teabeteenistuse raport ütleb ja rõhutan seda - et ei ole ühtki tõendit ega tõendeid selle kohta, et need kaks agenti viibisid Vrbetices. Kui laoruume vahetult enne seal toimunud plahvatust uuriti, ei leitud sealt ühtegi lõhkekeha," rääkis Zeman.

Zemani sõnul ei saa selle põhjal siiski teha järeldust, et süüdistus poleks tõsine. Tema sõnul tuleks aga sellesse suhtuda külma närvi ja ilma hüsteeriata. Vene agentidel lasuv "kahtlus tuleb kas ümber lükata või seda kinnitada", rõhutas riigipea.

"Igal juhul, kui selgub, et nad seal olid, pole siin midagi arutada. Kui vähemasti selgub, et mingisugustes e-kirjades paluti neil sellesse piirkonda minna, on see ka põhjus tõsiseks kahtluseks. Mida kuradit oli neil seal teha?" küsis Zeman retooriliselt.

"Ükski suveräänne riik ei saa endale lubada, et kaks välisagenti korraldavad tema territooriumil terroriakti, tappes kaks Tšehhi kodanikku ja tekitades miljardite kroonide väärtuses kahju. Teisalt töötame kahe uurimisversiooniga. Versioonidest esimene, see tähendab algne ütleb, et plahvatus toimus plahvatusohtliku materjali valesti käitlemise tõttu. Ja teine ​​seda, et tegu oli võõrriigi luureoperatsiooniga," rõhutas Zeman.

"Ma võtan mõlemat versiooni tõsiselt ja soovin, et neid põhjalikult uuritaks," toonitas president. "Ma loodan, et saame teada tõe. Ja seda, kas see kahtlus on õigustatud, ja sellisel juhul, kuigi ma toetan ausaid suhteid kõigi suuremate riikidega, peab Venemaa selle võimaliku terroriakti eest maksma."