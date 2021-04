Infosulg: tänaste koroonanumbritega on paras segadus. Osa inimesi ei saa ka digiloost testitulemust vaadata

"Kella 13 seisuga on tehniline tõrge veel kõrvaldamata, mistõttu ei ole laekunud digilugu.ee keskkonda kõikide testide andmeid. Seetõttu ei ole osal viimase ööpäeva jooksul koroonatesti teinud inimestest võimalik digilugu.ee keskkonnast oma tulemust vaadata," teatas terviseamet.

Kõikidel patsientidel, kelle testi analüüsiti SYNLABi laboris, on võimalik oma tulemust vaadata TESTI.me mobiilirakendusest ja tasulise testi tegijatel ka minu.synlab.ee keskkonnast. Veel on koroonatesti tulemus näha saatekirja vormistanud perearstidele läbi nende kasutuses oleva programmi.

Hommikuse seisuga viibib haiglas 403 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 59 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 41 inimest.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7% haigete üldarvust, eelmine nädal hospitaliseeriti 302 inimest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 312 inimest (77,4%).