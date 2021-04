Austraalia: konflikti Taiwani üle ei saa alahinnata

"Ma ei arva, et seda (konflikti) peaks alahindama," vastas Dutton teleintervjuus küsimusele, kas konflikt Taiwani üle tundub üha tõenäolisem.

Ta hoiatas, et kommunistliku Hiina ambitsioon viia Taiwan taas oma koosseisu on üha selgem.

"Inimesed peavad olema selle tegevuse suhtes realistlikud," ütles Dutton. "Kogu piirkonnas toimub baaside militariseerimine. Ilmselgelt on näha märkimisväärset aktiivsust ning Taiwani ja Hiina vahel valitseb vaen."

Ta lisas, et kuigi Austraalia kaitseväel on täielik valmisolek vastata kõigile liitlaste vastu suunatud ohtudele piirkonnas, töötab Canberra selle nimel, et säilitada rahu.