Hiina keele oskus tõi Pekingist Tallinna: olen vaimustunud, kui efektiivne asjaajamine siin on

Gregor kolis Eestisse selle aasta alguses ja nõustab siinse ettevõtte hiina kliente. Maailma suurima kõnelejate arvuga keelt peetakse üheks kõige raskemaks keeleks, mida ära õppida. “Tegemist ei ole ladina tähestikuga, seega tuleb sõna otseses mõttes nullist alustada. Kirjamärgid, nende joonistamine, kirjutamise suund, sõnade hääldus,” loetleb mees erinevaid tahke, mis hiina keele õppimisest arvestatava väljakutse teevad. Tal kulus pool aastat, enne kui asjast sotti hakkas saama. Natuke kauem ja ta oleks õpingutele käega löönud. “Mulle hakkas see meeldima, kui olin selgeks saanud umbes seitsesada sümbolit.”

Samas on keeleõpe vaid üks sinoloogia hariduse osa. Muu hulgas õpitakse ka hiina kirjandust, kunsti, ajalugu ja kultuuri laiemalt. Esimest korda saabus Gregor Hiina pealinna magistriõpingute vahetusprogrammi raames. Pekingi keele ja kultuuri ülikool on üks hinnatumaid õppeasutusi, kus välismaalastele hiina keelt õpetatakse. Lisaks sinoloogia magistrikraadile kodumaalt on Gregoril tänaseks ka rahvusevahelise poliitika magistrikraad samast ülikoolist.

Kultuurilised iseärasused

Esimese kultuurišoki Hiinasse saabudes tekitas see, et paljud internetilehed, mida läänemaailm kasutab, on Hiinas blokeeritud. "Neil on selleks seal muidugi omad seletused," märgib Gregor. Samuti võtab kohalike platvormide kasutama õppimine aega ja kodustega ühenduse hoidmisel on sealsetest sotsiaalmeedia äppidest vähe kasu. Lisaks on kahekümne miljoni elanikuga suurlinnas vältimatu, et kõikjal tuleb järjekorras seista ja kõvasti kannatust varuda. Erinevalt Eestist neelab sealne bürokraatia omajagu aega.

Hiinlased ise ei ole kerged solvujad, vaid siiralt võõrastest ning nende kommetest huvitatud.