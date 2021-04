Valgevene president Lukašenka: minu tapmiseks eraldati 10 miljonit dollarit

"Me teadsime seda juba ammu. Arvate, et viisime selle reidi Moskvas läbi tühjast kohast? Hoidsime neil silma peal. Nad pidid tulema Minskisse ja selle operatsiooni läbi viima," jutustas Lukašenka.

Ta ütles, et vandenõulased töötasid välja kolm stsenaariumi, kuidas Valgevene riigipeast ilma jätta: neist esimene nägi ette rünnakut 9. mai paraadil, teine riigipea autokolonnile ja kolmas viimase maaresidentsile.

Vandenõulased kavatsesid tema sõnul kasutada sõjaväge ning OMONi, KGB ja teiste julgeolekuasutuste üksusi, et Minsk maailmast ära lõigata.

Juhul, kui nende jõudude vahel puhkenuks konflikt, olnuks see Lukašenka sõnul "kõige kohutavam ja kuumem kodusõda, mida ükski riik on iial näinud". Ta lisas, et vandenõulaste eesmärk oli ka Minsk elektrita jätta.